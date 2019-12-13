Надежду на снег подарили синоптики

Погода в регионе будет меняться постоянно, сообщает DEITA.RU.



Последний рабочий день – самое время строить планы на выходные. На сайте «Примпогода» уже опубликован прогноз на субботу.

Как сообщают синоптики, погода на выходных будет переменчивой. В ночь с пятницы на субботу пройдет снегопад. Правда, он будет не таким интенсивным, как 11 декабря. Ночью тмпература будет от -9 до -16 градусов в среднем по краю.

Днем осадки прекратятся, похолодает до -2…-9 градусов. На побережье также ожидается сильный ветер.

Елена Миронова