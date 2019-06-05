ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») провела комплекс работ на подстанции 220 кВ «Аэропорт» и кабельно-воздушных линиях электропередачи, участвующих в электроснабжении одного из крупнейших авиахабов Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

На воздушных участках линий электропередачи 220 кВ «Артемовская ТЭЦ — Аэропорт» и «Владивосток – Аэропорт» проверено состояние проводов, отремонтированы шлейфы и грозотросы, смонтирована стеклянная изоляция взамен выработавшей свой ресурс полимерной. Завершена диагностика кабельных участков данных линий, которая выявила отсутствие локальных дефектов. На подстанции 220 кВ «Аэропорт» проведены ремонтные работы и техническое обслуживание основного оборудования.

Линии электропередачи и подстанция 220 кВ «Аэропорт» введены в работу в 2010 году. От их работы зависит бесперебойное электроснабжение объектов инфраструктуры аэропорта и города Артем.

Международный аэропорт Владивостока является одним из ключевых авиаузлов на Дальнем Востоке. В 2018 году аэропорт обслужил свыше 2,6 млн пассажиров.