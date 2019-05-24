Сбербанк заявил, что с банкоматами все в порядке, а на мошеннические схемы граждане попадаются из-за собственной невнимательности, сообщает DEITA.RU.

Банк не считает уязвимость банкоматов причиной того, что люди остаются без денег. Пусть злоумышленник начинает операцию без карты, не завершает ее и отходит, позволяя спешащему человеку вставить карту не глядя и оплатить действия мошенника неожиданно для себя – в этом виноваты неосторожные клиенты. Банкомат технически исправен, сбоев и ошибок нет. Что есть? Невнимательность человека, который не посмотрел на экран терминала, заявляет зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кузнецов добавляет, что случаев подобного мошенничества зафиксировано несколько десятков, и пострадавшие винят в этом собственную рассеянность. Но, тем не менее, зампред передал: банк принял меры по предотвращению таких случаев в дальнейшем.

Анастасия Туркова