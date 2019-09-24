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Надо ли иметь бумажный полис ОСАГО, рассказали эксперты

24 Сентябрь 2019, 17:15

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Водители продолжают озадачиваться важным вопросом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.ru.

С 29 октября текущего года автолюбители получат возможность не возить с собою бумажную копию полиса ОСАГО, заключённого в электронной форме. При этом, некоторые водители ещё до вступления новых правил в силу поспешили не печатать документ на бумаге.

Как отмечают в Российском страховом альянсе, нередки случаи, когда инспектора не удовлетворяются тем, что автовладельцы демонстрируют им полис в своём смартфоне, требую доказать его подлинность путём распечатывания на бумаге.

Однако, как отмечают эксперты, уже с конца октября можно будет стоять на своём и предъявлять полис ОСАГО в электронном виде прямо на экране своего смартфона.

Однако в этом случае водителю всё же рекомендуется себя обезопасить и на всякий случай всегда иметь при себе и бумажную версию документа. Дело в том, что иногда у автолюбителя может и не быть возможности показать полис на телефоне ввиду того, что он его может забыть дома или устройство будет разряжено, или у него не будет доступа к интернету.

Так что хотя закон и будет на стороне водителя, для своего личного спокойствия и экономии времени всё же есть смысл один раз сделать печатный вариант ОСАГО.

Дмитрий Шевченко

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