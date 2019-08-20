Как запретить гаишнику сесть в вашу машину, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Drivenn.

Инспектор по правилам не может располагаться в вашей машине. Он может войти в нее, если только будет проводить досмотр. А для этого, как известно, нужны серьезные основания, двое понятых и протокол. Если понятых нет – он обязан проводить видеофиксацию.

Также войти в автомобиль инспекторы могут, если водитель агрессивно себя ведет и относится к буйным, а его необходимо задержать. Тогда по законодательству стражи порядка вправе применять силу и заходить в автомобиль. Если это – не ваш случай, инспектор может оказаться в автомобиле только с вашего разрешения.

А вот если инспектору понадобится ваш автомобиль в служебных целях – вы должны будете его предоставить.

Анастасия Туркова