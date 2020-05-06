«Надо владеть ситуацией»: министр получил нагоняй от Путина

Доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова вызвал неоднозначную реакцию у Владимира Путина, сообщает ИА DEITA.RU.



Министр озвучил главе государства текущие показатели экономики страны и меры по выходу из кризиса. Так, по его словам, общий объем предоставленных бизнесу налоговых отсрочек оценивается в 217 млрд рублей.

В отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса, заняты шесть миллионов россиян, и три из них трудоустроены в предприятиях малого бизнеса. Налоговыми каникулами воспользовались 14 тысяч предприятий.

По словам министра, российские банки получили 35 тысяч обращений от МСП на реструктуризацию кредитных задолженностей. Одобрено около половины. Однако президенту доклад министра не понравился.

Кроме статистических данных и ранее принятых мер он не услышал ничего нового и призвал Решетников «владеть ситуацией». Путин так и не понял, что именно сделало министерство для выхода экономики из крутого пике.

Президент призвал Решетникова структурировать информацию, глубже окунуться в ситуацию и дать точные цифры – сколько денег дали, кому, когда и как.

Таким образом, Решетников сегодня стал первым на совещании министром, получившим путинский «нагоняй». Если ситуация не исправится, ему также может грозить внеочередной «больничный».