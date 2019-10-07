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«Нагло врут» – статистика по зарплатам возмутила дальневосточников
«Кого они считали?» — жители Дальнего Востока возмущены итогами исследования уровня российских зарплат, сообщает DEITA.RU. Дальневосточники негодуют, что их зарплаты завышены.
Так, согласно исследованию «Риарейтинга», жители Биробиджана в среднем получают чуть менее сорока тысяч рублей ежемесячно. Горожане напоминают друг другу старую шутку проведения статистики: «Одни едят капусту, другие мясо, а в среднем все едят голубцы». Подобными высокими зарплатами в Биробиджане могут похвастаться лишь представители тяжёлых и опасных профессий, а также бизнесмены. Другим же приходится буквально выживать, работая на двух работах за 20 тысяч, половину при этом отдавая за аренду жилплощади.
В Якутске картина примерно такая же. Согласно городским сайтам, предлагающим вакансии местным жителям, специалист в области дизайна полиграфии сможет стабильно ежемесячно получать тридцать тысяч рублей. К слову, применительно к Якутску, ещё можно говорить о средней зарплате порядка сорока тысяч. Однако согласно рейтингу, горожане могут похвастаться доходами почти в семьдесят тысяч рублей.
К слову, в исследовании отмечено, что доходы жителей Южно-Сахалинска находятся почти наравне с московскими.
Рейтинг показывает и количество стандартных потребительских наборов, которые сможет приобрести житель на среднюю зарплату своего города. В набор вошли и недорогие товары, такие как продукты, промтовары и одежда, так и товары более высокой ценовой категории, такие, как мебель, юридические и финансовые услуги, а также расходы на отдых.
Однако если средний уровень зарплаты в регионах завышен, данные по возможности приобрести набор стандартных товаров также не соответствуют действительности.
Напомним, в Кремле обозначили «виновников» финансовых трудностей в семьях россиян. Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации президента отметил, что рождение детей является одной из причин ухудшения финансового положения россиян.
Софья Корф