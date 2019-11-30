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Наглый инспектор ГИБДД попал на фото

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Житель столицы возмущен тем, как вел себя представитель власти и «бизнесмены», которых он прикрывал, сообщает DEITA.RU.

Пользователи соцсетей обсуждают фотографии, сделанные в пятницу на улице Береговой во Владивостоке. Как рассказал местный житель, несколько эвакуаторов полностью перекрыли проезд по улице и быстро утаскивали припаркованные авто.

По словам мужчины, за всем наблюдал инспектор ГИБДД (его фото ниже). Но гаишник не посчитал нужным проследить за тем, как эвакуаторы увозят машины – иномарки даже не крепили – лишь бы быстрее увезти и получить больше денег с владельцев.

«Никаких действий по предупреждению нарушения водителями эвакуаторов сотрудник ГИБДД не предпринял, а ведь это нарушение ст 12.21 КоАП РФ. Но когда все в одной теме, то не принято наказывать друг друга, видимо», – написал возмущенный житель Владивостока.

Пользователи соцсетей были возмущены поведением инспектора. Люди надеются на то, что МВД проведет служебную проверку.

«Владивосток - место, где ущемляют права людей. Везде и всюду! Взять хотя бы эту Береговую - там большая поликлиника расположена! И где прикажете людям оставлять тачки, ГДЕ???? На кой их эвакуировать оттуда, с главной дороги люди поворачивают на Береговую, там широкая дорога, ставят машины, с двух сторон, под углом, никому не мешают!!! Почему люди должны кормить всю эту свору, которая держит эвакуационный бизнес???? Когда их и их действия начнут проверять, прокуратура, ауууу!!!!», – написала одна из пользователей.

 Елена Миронова

инспектор
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