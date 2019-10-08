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Наглый развод от инспекторов ГИБДД с огнетушителем
Даже если в машине есть исправный огнетушитель, вам могут
выписать штраф, сообщает DEITA.RU.
Инспекторы ГИБДД частенько придумывают новые разводы на дорогах – зарабатывают себе на жизнь. Об одном таком рассказал автор канала «Охотник за ГИБДД» в Яндекс.Дзен. По словам мужчины, он сам чуть не попался на эту уловку.
Останавливая авто, инспектор тщательно все проверял и осматривал и наткнулся на огнетушитель. Сказал водителю, что такой не подходит, а, значит, это нарушение ПДД и штраф в размере 500 рублей. Не понравилось гаишнику в огнетушителе, что он был 2 литра, а не 3,5л.
Автоюрист объясняет: для легковой машины достаточно иметь двухлитровый огнетушитель. К тому же проверять его наличие и объем ГАИшнику не нужно: за него это делают на ТО, без которого не получить ОСАГО.
Елена Миронова