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Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Наглый развод от инспекторов ГИБДД с огнетушителем

гибдд

Даже если в машине есть исправный огнетушитель, вам могут выписать штраф, сообщает DEITA.RU.

Инспекторы ГИБДД частенько придумывают новые разводы на дорогах – зарабатывают себе на жизнь. Об одном таком рассказал автор канала «Охотник за ГИБДД» в Яндекс.Дзен. По словам мужчины, он сам чуть не попался на эту уловку.

Останавливая авто, инспектор тщательно все проверял и осматривал и наткнулся на огнетушитель. Сказал водителю, что такой не подходит, а, значит, это нарушение ПДД и штраф в размере 500 рублей. Не понравилось гаишнику в огнетушителе, что он был 2 литра, а не 3,5л.

Автоюрист объясняет: для легковой машины достаточно иметь двухлитровый огнетушитель. К тому же проверять его наличие и объем ГАИшнику не нужно: за него это делают на ТО, без которого не получить ОСАГО.

Елена Миронова

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