Московский банк обманули на полмиллиона рублей, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно от столичного управления МВД.

Аферист украл 565 тысяч рублей, поместив «билеты банка сувениров» в банкомат одного из московских банков. Он внес 148 поддельных купюр номиналом по пять тысяч рублей. Устройство не приняло только 35 поддельных банкнот, распределив остальные на два карточных счета. Злоумышленник собирался пополнить счет более чем на 700 тысяч рублей таким образом.

Добавим, что это уже не первый случай, когда мошенникам удалось поживиться подобным способом.

Анастасия Туркова