Наглый способ обмана камер придумали водители в эпоху коронавируса

Два месяца нерабочих дней в России сделали невероятное: избавили города от пробок. Даже по Москве можно было ездить без заторов. Но власти стали вводить послабления, и города снова «покраснели». Но некоторые водители придумали, как двигаться с уже привычной скоростью, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет портал «Автовзгляд», водители стали снимать номера со своих авто в серьезных пробках. А дальше – лететь по обочине или выделенным полосам с удобной для них скоростью. Без номеров камера выписать штраф не сможет.

Однако все водители знают, что за езду без номеров можно получить серьезный штраф от ГИБДД. Но для этого машину должен остановить инспектор. В этом и нашли лазейку хитрые водители: пока пандемия еще не отступила, практически все свободные гаишники заняты другим делом. Вместо того, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения, они контролируют въезды и выезды из города, не допуская в мегаполисы «чужаков».

Стоит помнить, что и в такое время встретить инспектора ГИБДД на дороге вполне возможно. И тогда езда без номеров обойдется дороже, чем штраф за превышение скорости.