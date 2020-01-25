telegr wh call

Новости

Нагнетаемая паника из-за коронавируса довела россиян до мыслей о ядерных ударах

25 Январь 2020, 07:15

Синоптики сказали, чего ждать от погоды на выходных приморцам

25 Январь 2020, 06:30

Онколог сказал, вызывает ли ЭКО рак

25 Январь 2020, 05:45

«Рожающее быдло» пожаловалось на Водонаеву в Генпрокуратуру

25 Январь 2020, 05:00

Китайская семья несколько дней путешествовала по Европе с вирусом

25 Январь 2020, 04:15

ГИБДД лишает прав за пешехода, сбитого на красный свет

25 Январь 2020, 03:30

При покупке авто на водителей оформляют огромные кредиты

25 Январь 2020, 02:30

Сбербанк сказал, как не стать жертвой мошенников

25 Январь 2020, 01:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Нагнетаемая паника из-за коронавируса довела россиян до мыслей о ядерных ударах

вирус

Хотя угроза распространения заболевания действительное реальна, многие предупреждения выглядят весьма неадекватно, отмечает DEITA.RU.

В течение последних суток на онлайн-площадке гражданских инициатив Change.org появилось уже две петиции на эту тему. Более массовая и «яркая» принадлежит некой партии «Зеленая Альтернатива», неспособной, судя по тексту, отличить КНР от КНДР. Инициатива содержит требование «не умалчивать правду о коронавирусе» и закрыть границу с Китаем.

«Вы хотите такой же истерии, какая сейчас происходит в Китае: в городах пусто, в супермаркетах раскуплены продукты первой необходимости, люди сидят в страхе и не знают, чего ждать! Может, локальных ядерных ударов? Вам нужна такая же изоляция городов?», – старательно пугают людей авторы петиции.

Кроме того, накануне на развлекательном портале Pikabu был опубликован пост с подборкой скриншотов из различных соцсетей. Текст, размещенный от лица разных пользователей, частных лиц и организаций, повествует о якобы известном от «отца подруги» срочном совещании Минздрава, по итогу которого семья этой самой подруги на две недели уехала с продуктами и вещами куда-то далеко от города.

Напомним, огромный массив информации в сети означает, что существенная его часть по той или иной причине имеет мало общего с действительностью.

Вспышка летального вируса 2019-nCoV произошла в Китае, но заразившиеся уже обнаружены и в других странах. В Приморском крае пока не было ни одного подтвержденного случая заболевания, на всех пограничных пунктах организован контроль.

Елена Кот

Читайте также:

600 заболевших: уже три китайских города изолировали

Китайский вирус глазами россиян в Шанхае - видео

Китайский вирус ударил по приоритету Приморья

Популярное

Подводный город "нашли" Приморье на дне бухты Золотой Рог

Роспотребнадзор сообщил, что делать, чтобы не заразиться вирусом из Китая

ГИБДД озвучила список всех фоторадаров в Приморье

Минвостокразвития рапортует: Дальний Восток ждет прекрасное будущее
Loading...
Загрузка...
Загрузка...