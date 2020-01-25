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Нагнетаемая паника из-за коронавируса довела россиян до мыслей о ядерных ударах
Хотя угроза распространения заболевания действительное
реальна, многие предупреждения выглядят весьма неадекватно, отмечает DEITA.RU.
В течение последних суток на онлайн-площадке гражданских инициатив Change.org появилось уже две петиции на эту тему. Более массовая и «яркая» принадлежит некой партии «Зеленая Альтернатива», неспособной, судя по тексту, отличить КНР от КНДР. Инициатива содержит требование «не умалчивать правду о коронавирусе» и закрыть границу с Китаем.
«Вы хотите такой же истерии, какая сейчас происходит в Китае: в городах пусто, в супермаркетах раскуплены продукты первой необходимости, люди сидят в страхе и не знают, чего ждать! Может, локальных ядерных ударов? Вам нужна такая же изоляция городов?», – старательно пугают людей авторы петиции.
Кроме того, накануне на развлекательном портале Pikabu был опубликован пост с подборкой скриншотов из различных соцсетей. Текст, размещенный от лица разных пользователей, частных лиц и организаций, повествует о якобы известном от «отца подруги» срочном совещании Минздрава, по итогу которого семья этой самой подруги на две недели уехала с продуктами и вещами куда-то далеко от города.
Напомним, огромный массив информации в сети означает, что существенная его часть по той или иной причине имеет мало общего с действительностью.
Вспышка летального вируса 2019-nCoV произошла в Китае, но заразившиеся уже обнаружены и в других странах. В Приморском крае пока не было ни одного подтвержденного случая заболевания, на всех пограничных пунктах организован контроль.
Елена Кот