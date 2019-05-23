Первый вице-премьер - Министр финансов Антон Силуанов провел селекторное совещание с главами регионов о ходе работы по реализации национальных проектов. На нем чиновник серьезно «навтыкал» региональным лидерам страны, сообщает DEITA.RU.



Претензии главы Минфина ожидаемо лежат в области реализации нацпроектов. Регионы сейчас справились со своими задачами всего на 10(!) процентов. Этот унизительный показатель серьезно раздражает Силуанова. Деньги-то идут.

Регионы демонстрируют самую слабую скорость в государственной упряжке под названием «Национальные проекты». По сравнению с 10 процентами готовности от субъектов федеральные 25 кажутся серьезным достижением.

Главам субъектов строго-настрого наказали срочно мобилизоваться и исполнить контрактные процедуры.

В ходе совещания Первый вице-премьер напомнил, что до 1 июня на федеральном уровне должна быть утверждена методика расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) должностных лиц субъектов России. Проще говоря, скоро всех неэффективных чиновников посчитают и сделают соответствующие оргвыводы на их счет.

Однако для глав субъектов нашлась и положительная новость. Силуанов заверил, что из федерального бюджета для стимулирования регионов выполнять КПЭ будет выделено еще 30 млрд рублей. «Разнос» стал логичным продолжением встряски с самого верха.

В начале мая президент Владимир Путин разгромил правительство и премьера за лень и неповоротливость. Социально значимые указы главы государства многие ведомства попросту проигнорировали в надежде, что Путин ничего не заметит.

Далее премьер Медведев публично обвинил собственное правительство в разгильдяйстве. Вечно сдвигающиеся сроки исполнения поручений раздражают чиновников.

«Вздрючивание», начавшееся с Путина, уверенно движется по нисходящей. Нет сомнений, что получившие нагоняй от Силуанова главы российских регионов продолжат гнуть линию и найдут тех, кого уже они могут публично отлупить розгами.

Отметим, за семь лет, с 2012 по 2019 годы из всех поручений президента исполнены 86%, и эта цифра считается высокой. Практически сразу, без задержек, выполнено 47% поручений. Однако нацпроекты серьезно подпортят чиновничью статистику.

Основная задача руководства страны сейчас - новые национальные проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году, и разработанные по трём направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". Позже в список был добавлен комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Общие расходы на реализацию "нового уровня жизни" в России на 12 проектов в 2019–2021 годах составят почти 5,7 трлн рублей.

Василий Кучин