У педагогов станет больше свободного времени, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Минпросвещения выступило с инициативой по снижению нагрузки на учителей в школах. Чиновники хотят избавить педагогов от составления отчётности.

Речь идёт об ответах на информационные запросы, а также о подготовке внутренней отчётности в школах.

По словам чиновников, частое отвлечение учителей от образовательного процесса в пользу вещей, которые не связан напрямую с успеваемостью детей, вредит учебному процессу.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев уже призывал планомерно избавлять учителей от излишней отчетности, отметив, что компетентные органы могут искать информацию, которая им необходима, самостоятельно.

Дмитрий Шевченко