Находка перейдет на газ через два года

Строительство газопровода высокого давления и шести газорегуляторных пунктов завершится в Находкинском городском округе до 2021 года. В результате мероприятий все котельные города перейдут на газ, сообщает DEITA.RU.

Вопрос подключения Находкинского городского округа и Партизанского района к газу и перевод на новый источник энергии котельных обсудили на совещании руководитель краевого департамента энергетики Андрей Леонтьев и муниципальные власти.

Перевод местных котельных с мазута на газ в целях снижения нагрузки на экологию, снижения затрат на эксплуатацию станций и увеличения количества рабочих мест в сфере теплоснабжения проводится по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко. Об этом также заявил Андрей Леонтьев, добавив, что создаваемая к 2021 года инфраструктура уже позволит провести перевод первых котельных.

Власти города Находки уже разработали программу газоснабжения муниципального образования. В документе учтены все условия для подключения тепловых станций к системе снабжения природным газом. Также программа учитывает процесс подключения к новой инфраструктуре местных предприятий, индивидуальных и многоквартирных домов, а также офисных и административных зданий и иных строений, входящих в жилищный фонд.

Всего в Находке будут построены 6 газорегуляторных пунктов и девять километров газопровода, подходящего к жилым районам улиц Сидоренко, Перевальная, Садовая, Постышева и Шевченко.