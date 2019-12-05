Находки на месте возведения моста в Якутии озадачат специалистов

«Строительство моста через реку Лену может быть отсрочено» - новости с подобными заголовками появились в ряде новостных изданий после пресс-конференции с сотрудниками Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой Арктического научно-исследовательского центра (АНИЦ) Академии наук Якутии, сообщает DEITA.RU. Однако подобные сюжеты не совсем соответствуют реальному положению дел.

Для прояснения ситуации журналист DEITA.RU связался с руководителем Музея арктической археологии Николаем Кирьяновым. Специалист пояснил, что на предполагаемом месте возведения моста действительно находятся важные археологические объекты. Однако отсрочить или воспрепятствовать возведению важного объекта инфраструктуры в регионе они вряд ли смогут.

«Действительно, есть памятники, они зарегистрированы в реестре, поэтому понятно, что любое строительство с этими объектами так или иначе столкнётся. На данный момент пока не понятно – как именно будет установлена ось моста – будет ли она шире, или уже, будут ли дополнительные объекты инфраструктуры, и так далее, нюансов масса. Как именно выстроят работу с ними - будут переносить или изучать, это вопрос к органам Госохраны. У нас есть департамент по охране объектов культурного наследия, который этими вопросами занимается», - поделился Николай Сергеевич.

Более того, памятники известны строителям уже давно, так как вопрос строительства моста через реку Лена поднимался и несколькими десятилетиями ранее. Объекты могут оставить в первозданном виде, лишь ограничив от посягательств вандалов, а могут извлечь и направить в музей в виде новой экспозиции. Эксперт поделился, что подобный вид работ был проведён на другом транспортном объекте в 2019 году.

«В текущем году мы уже проводили подобные работы на Верхней Амге, в Алданском районе. Была построена железная дорога, её ввели в эксплуатацию, но там были памятники археологии, мы их извлекали оттуда при финансовой поддержке РЖД», - рассказал Николай Кирьянов.

В конце ноября текущего года стало известно, что Росавтодор одобрил проект строительства моста. Приступить к возведению объекта планируется с 2021 года, чтобы в 2025 году запустить мост в эксплуатацию.

Софья Корф