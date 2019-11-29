Находкинские студенты – одни из лучших на приморском чемпионате Worldskills

Студент Находкинского гуманитарно-политехнического колледжа Дмитрий Жданов стал лучшим веб-дизайнером на прошедшем в Приморье краевом чемпионате Worldskills Russia («Молодые профессионалы»). Результаты учащихся НГГПК на краевом профессиональном конкурсе говорят о высоком уровне их подготовки, который соответствует уровню региональных и федеральных проектов, сообщили DEITA.RU в пресс-службе городской администрации.

Всего в рамках пятого Открытого регионального чемпионата Worldskills лучшие приморские технари и гуманитарии мерялись силами в соревнованиях по сварочным работам, электромонтажу, ремонту автомобилей, веб-дизайну, системному администрированию, парикмахерскому искусству и преподаванию в начальных классах.

Высокие результаты на чемпионате также показали Роман Нейфельд в электромонтаже и Юлия Шульгина – в преподавании. Также многих впечатлила еще одна представительница слабого пола – Любовь Тарабарова, которая приняла участие, казалось бы, в «чисто мужской» номинации – «сварочные технологии».

Напомним, конкурс WorldSkills Russia и WorldSkills International проходят ежегодно, и в нашей стране они помогают увеличить престиж рабочих профессий среди молодежи в рамках нацпроекта «Образование». Поддержка учреждениям среднего профессионального образования в Приморском крае оказывается в рамках реализации «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.