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Наиболее недооценённые города России назвали в Америке

Хабаровск

На страницах Forbes появилась информация о российских городах

Журналист издания Forbes Джаред Ранахан в американской версии журнала опубликовал материал о самых недооценённых в городах России, сообщает ИА DEITA.RU.

В списке оказалось пять городов: Екатеринбург, Элиста, Мурманск, Псков и Хабаровск. По каждому из городов автор публикации высказался отдельно. Например, Екатеринбург назвали большим культурным центром, даже «третьей столицей России», а также «окном в Азию», пишет «РБК». Автор статьи настоятельно рекомендует посетить храм Всех святых в этом городе.

Мурманск примечателен своими природными явлениями, среди которых есть и северное сияние, увидеть которое было бы интересно.

В столице Республики Калмыкии Элисте можно ознакомиться с буддийской культурой - например увидеть буддийские храмы. Кроме того, в городе любят игру в шахматы.

В Пскове можно познакомиться с древнерусской историей, так как населенный пункт известен как одно из древнейших поселений в государстве. Многовековые церкви в большом количестве располагаются в населённом пункте, кроме того, в Пскове до наших дней сохранились стены города, возраст которых насчитывает свыше пятисот лет.

Дальневосточный Хабаровск попал в список благодаря тому, что находится на границе с КНР, благодаря чему в городе отмечена интересная кулинарная культура.

Джаред Ранахан отмечает, что пять данных городов следует одарить большим вниманием, ведь в каждом из них есть уникальные особенности.

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