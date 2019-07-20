Наивысший уровень опасности из-за ливней, обрушившихся под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии, объявлен для ряда районов префектуры Нагасаки, сообщает DEITA.RU по материалам Главного метеорологического управления страны.

По словам японских синоптиков, ливни являются беспрецедентными, каких еще никогда не было. «Предпринимайте действия для защиты своей жизни и защиты жизни своих близких и эвакуируйтесь как можно быстрее», - передает РИА Новости слова представителя Главного метеорологического управления Японии.

В городе Гото объявлена эвакуация для 36 тысяч человек. За один час здесь выпало более 110 миллиметров осадков. По оценкам метеорологов, за истекшие сутки здесь выпало более 360 миллиметров осадков.

Накануне в Приморский край самолетом ИЛ-76 доставлены комплекты мобильных водоналивных дамб. ГУ МЧС России по Приморскому краю обратилось к приморцам с экстренным предупреждением об опасном погодном явлении. В связи с выходом тайфуна «Данас» на территорию Приморского края и обострением фронтальных разделов вечером 21 на юго-западе региона ночью и днём 22 на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее.

По прогнозу,сильные осадки вызовут подъем уровня воды в реках от 0,8 до 2,2 м. В Хасанском, Уссурийском, Пограничном, Октябрьском, Ханкайском, Шкотовском, Партизанском, Лазовском и Чугуевском районах ожидается подтопление огородов, дорог и домов.

Дмитрий Санников