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Найден гениальный способ наказать дорожного «учителя»
Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с автохамом, который
с помощью опасных приемов учит других, сообщает DEITA.RU.
Особая категория автохамов – «учителя». Они не просто всех подрезают и обгоняют, они так делают с теми, кто не уступил им дорогу, ехал перед ними слишком медленно или просто перестроился в их ряд.
Многие водители предпочитают или переждать волну агрессии, или проучить «учителя» самостоятельно. Однако есть куда более простой способ наказать автохама. Просто позвонить по номеру 112 – это вызов всех экстренных служб. Сообщите, что видите перед собой машину, водитель которой в неадекватном состоянии: виляет по полосам, резко тормозит и резко разгоняется. Сообщите марку и госномер, а также точное место, где вы видите автохама.
Будьте уверены, что ДПС выйдет на поиски неадеквата – раскрываемость повысят, и людей уберегут.
Елена Миронова