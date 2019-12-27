Найден гениальный способ наказать дорожного «учителя»

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с автохамом, который с помощью опасных приемов учит других, сообщает DEITA.RU.



Особая категория автохамов – «учителя». Они не просто всех подрезают и обгоняют, они так делают с теми, кто не уступил им дорогу, ехал перед ними слишком медленно или просто перестроился в их ряд.

Многие водители предпочитают или переждать волну агрессии, или проучить «учителя» самостоятельно. Однако есть куда более простой способ наказать автохама. Просто позвонить по номеру 112 – это вызов всех экстренных служб. Сообщите, что видите перед собой машину, водитель которой в неадекватном состоянии: виляет по полосам, резко тормозит и резко разгоняется. Сообщите марку и госномер, а также точное место, где вы видите автохама.

Будьте уверены, что ДПС выйдет на поиски неадеквата – раскрываемость повысят, и людей уберегут.

Елена Миронова