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Найден гениальный способ отомстить подпирающей машине
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Этот простой способ пригодится автомобилистам, которые
регулярно опаздывают из-за того, что их машины подпирают, сообщает DEITA.RU.
Частое явление в современных мегаполисах: во дворах мало места, и автомобилисты, которым лень пройтись лишние метры, подпирают чужие авто. При этом немногие оставляют номер телефона или хотя бы включают сигнализацию.
Автор канала «Авто-жизнь» в Яндекс.Дзен рассказал, как наказал своего соседа – тот его больше не подпирает.
Сосед постоянно подпирал чужие машины, не оставляя номера. Попытки поговорить по-хорошему ничем не заканчивались. Тогда автор решил потратить свое время на вызов ГИБДД. Дозвонившись по горячей линии, мужчина вызвал эвакуатор.
Сосед был вынужден потратить весь день на ГИБДД и штрафстоянку, а также заплатить штраф. Больше он не подпирает чужие авто.
Елена Миронова