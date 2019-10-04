Найден гениальный способ отомстить подпирающей машине

Этот простой способ пригодится автомобилистам, которые регулярно опаздывают из-за того, что их машины подпирают, сообщает DEITA.RU.



Частое явление в современных мегаполисах: во дворах мало места, и автомобилисты, которым лень пройтись лишние метры, подпирают чужие авто. При этом немногие оставляют номер телефона или хотя бы включают сигнализацию.

Автор канала «Авто-жизнь» в Яндекс.Дзен рассказал, как наказал своего соседа – тот его больше не подпирает.

Сосед постоянно подпирал чужие машины, не оставляя номера. Попытки поговорить по-хорошему ничем не заканчивались. Тогда автор решил потратить свое время на вызов ГИБДД. Дозвонившись по горячей линии, мужчина вызвал эвакуатор.

Сосед был вынужден потратить весь день на ГИБДД и штрафстоянку, а также заплатить штраф. Больше он не подпирает чужие авто.

Елена Миронова