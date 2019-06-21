Злоумышленниками найден самый простой способ хищения личных данных россиян, сообщает DEITA.RU. Об этом информируют «Известия».

Мошенники просто-напросто фотографируют персональные банные россиян на собственный телефон, после чего выкладывают снимки в скрытую сеть — так называемый DarkNet.

Согласно исследованиям специалистов, которые проанализировали каналы инсайдерских сливов, такой метод передачи персональных граждан россиян стал особенно популярным в текущего году, еще в 2018-м его практически не использовали.

По словам экспертов, такой метод был придуман по простой причине — скачивание данных на флешку или копирование в «облако» легко отслеживается системой безопасности. При этом заметить сам факт фотографирования еще не способны.

Несмотря на появление нового способа, самым распространенным по-прежнему остается копирование баз данных не внешний носитель.

Екатерина Брязгунова