В стабилизации давления поможет распространённый овощ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Медикофорум.

Врачи из Лондонской медицинской школы в ходе исследований нашли лёгкий способ снижения давления без применения специальных препаратов.

Эксперимент показал, что для нормализации работы сердца требуется ежедневно выпивать 250 миллилитров свекольного сока.

Люди, страдающие высоким давлением, которые его пили, смогли улучшить своё кровообращение, а также заметно снизить как систолическое, так и диастолическое давление.

Как отмечают медики, эффект появлялся у испытуемых уже через несколько часов после употребления сока. Учёные сравнили его свойства с салатом-латуком, который также побеждает гипертонию за счет пищевых нитратов.

Организм процессе усвоения этих веществ перерабатывает их в расширяющий сосуды газ.

Дмитрий Шевченко