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Найден регион, в котором мужчин больше женщин
Лишь в одном регионе России мужчин больше, чем женщин, сообщает DEITA.RU по материалам Росстата.
Единственным «мужским» регионом страны стал Чукотский автономный округ. Но и здесь преимущество минимальное - 50,11% населения региона мужчины, а 49,89% - женщины.
В целом же по стране женщины составляют 53,77 % населения страны. Наименьшая доля мужчин (менее 45% населения) приходится на шесть регионов: Ярославскую область (44,65%), Ивановскую область (44,69%), Республику Ингушетия (44,74%), Тульскую область (44,83%), Санкт-Петербург (44,86%) и Новгородскую область (44,88%).
Как пояснил "Российской газете" советник руководителя Росстата Павел Смелов, традиционно мальчиков в нашей стране рождается больше, чем девочек. Сейчас в России на 1000 мальчиков в возрасте до 4 лет приходится в среднем 945 девочек.По данным Росстата, превышение мужчин над женщинами наблюдается до возраста 35 лет. Затем соотношение меняется в обратную сторону и с каждой последующей возрастной группой мужчин становится меньше, чем женщин. С 60 лет на 1000 мужчин уже приходится 1402 женщины, а в возрасте 70 лет и более разрыв достигает максимального значения - 2343 женщины на 1000 мужчин.