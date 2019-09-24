Новости
Ездить на Аи-92 разрешено только этим авто
25 Сентябрь 2019, 00:30
Масло России официально приравнено к яду
24 Сентябрь 2019, 23:45
Украина требует передвинуть границу России
24 Сентябрь 2019, 23:15
Россию предупредили об опасности выхода из тени
24 Сентябрь 2019, 22:45
Будет ли война за Крым, рассказали в США
24 Сентябрь 2019, 22:15
Американцы вычеркнули российских игроков из ЧМ по футболу
24 Сентябрь 2019, 21:45
Чубайс предложил передать пенсии бизнесу
24 Сентябрь 2019, 21:15
Янукович собрался вернуться на Украину
24 Сентябрь 2019, 20:45
Найден самый богатый город России
24 Сентябрь 2019, 16:15
Стало известно, где люди считают себя самыми благополучными, сообщает DEITA.RU.
Аналитики из компании Domofond провели опрос среди жителей двухсот городов России с целью узнать у людей насколько они довольны своим финансовым положением.
Лидером народного рейтинга удовлетворённости своим экономическим состоянием стал небольшой город Кудрово, который располагается в Ленинградской области.
Именно там жители не испытывают никаких проблем с покупкой всех необходимых товаров ежедневного пользования, а также могут откладывать деньги на более крупные вещи, такие как автомобили и квартиры.
Кроме этого, местными жители считают адекватными цены на ЖКХ и другие повседневные расходы, что является редкостью для большого числа проживающих в России граждан.
Примечательно, что столица страны Москва разместилась лишь на третьем месте рейтинга после ещё одного пригорода Санкт-Петербурга.
Дмитрий Шевченко