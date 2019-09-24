Найден самый богатый город России

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Стало известно, где люди считают себя самыми благополучными, сообщает DEITA.RU.

Аналитики из компании Domofond провели опрос среди жителей двухсот городов России с целью узнать у людей насколько они довольны своим финансовым положением.

Лидером народного рейтинга удовлетворённости своим экономическим состоянием стал небольшой город Кудрово, который располагается в Ленинградской области. 

Именно там жители не испытывают никаких проблем с покупкой всех необходимых товаров ежедневного пользования, а также могут откладывать деньги на более крупные вещи, такие как автомобили и квартиры.

Кроме этого, местными жители считают адекватными цены на ЖКХ и другие повседневные расходы, что является редкостью для большого числа проживающих в России граждан.

Примечательно, что столица страны Москва разместилась лишь на третьем месте рейтинга после ещё одного пригорода Санкт-Петербурга.

Дмитрий Шевченко

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