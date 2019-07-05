Стало известно, как поднять уровень пенсий в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Национальная ассоциация пенсионных фондов предположила, что в России можно увеличить уровень пенсий до уровня 56% от зарплаты с помощью развития корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

Специалисты отметили, что если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренные для индивидуального пенсионного капитала, то их участниками только за ближайшие годы могут стать до 15 миллионов человек.

Для роста пенсий, как полагают в НАПФ, следует ввести систему софинансирования накоплений, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

Дмитрий Шевченко