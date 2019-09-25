Найден способ получать самую большую пенсию

Для этого придётся переехать, сообщает DEITA.RU.

Пенсионный Фонд России отчитался от результатах своей деятельности за первое полугодие текущего года. При этом, ведомство назвало самые прибыльные с точки зрения величины пенсии регионы страны. Ими уже традиционно стали регионы Крайнего Севера.

Как отмечают специалисты ПФР, причиной высоких социальных выплат тамошних пенсионеров являются множественные коэффициенты, которые существенно повышают итоговый уровень пенсий людей, проживающих на этих территориях.

Хоть ведомство и не призывало никого из предпенсионеров менять своё место жительства, однако такая статистика может натолкнуть многих пенсионеров из других частей страны на то, чтобы вовремя переехать на бескрайний Севере и через некоторое количество лет начать получать гораздо большую пенсию, чем в среднем по России.

Дмитрий Шевченко