Найден способ прожить без пенсии

Не самый обычный способ обеспечить себе безбедную старость предложил российским пенсионерам финансовый консультант инвестиционной компании FCP Исаак Беккер, сообщает DEITA.RU.

По мнению эксперта, будущие российские пенсионеры, чтобы жить без проблем, уже сегодня должны активно скупать валюту. Как считает Исаак Беккер, облигации и депозиты являются или чересчур рискованными, или же почти не приносят доходов. Потому вкладываться он предлагает в валюту.

По его словам, достаточно будет евро и долларов, причем неважно, в каких пропорциях. «В этой связи отношение и подходы будущих пенсионеров к обеспечению собственной достойной старости должны стать принципиально иными», — пояснил свою рекомендацию финансист.

Между тем, российским гражданам чего-то там сберегать, фактически не из чего. Президент России Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность низкими темпами роста доходов россиян. Как заявил Владимир Путин, инфляция в России постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно.

Ранее в своем очередном послании Федеральному собранию Владимир Путин напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились около 40 миллионов человек. «Сейчас их около 19 миллионов, но и это слишком много», - заключил он.

Дмитрий Санников