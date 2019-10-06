Найден виновник утечки данных из Сбербанка

Сбербанк выявил сотрудника, похитившего данные о клиентах, сообщает DEITA.RU по материалам кредитного учреждения.

Согласно результатам внутреннего расследования службы безопасности, похитителем оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка. Отмечается, что злоумышленник имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей.

В организации подчеркнули, что все улики для доказательства преступления были собраны и задокументированы, а сам сотрудник 1991 года рождения дал признательные показания. «Угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует», — указано в сообщении.

Об утечке данных Сбербанка стало известно в четверг, 3 октября. Позднее в тот же день в банке уточнили, что речь идет о данных по записям карт 200 клиентов.

Дмитрий Санников