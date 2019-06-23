Особенное заболевание обнаружили московские медики у жителей Камчатского края, сообщает DEITA.RU по материалам Минздрава региона.

В Петропавловске-Камчатском два дня вели прием пациентов с лор-заболеваниями специалисты Федерального научно-клинического центра отоларингологии. По информации Минздрава Камчатского края, на базе поликлиники городской больницы №2 были бесплатно проконсультированы 160 человек.

Особое внимание московские врачи уделили раннему выявление опухолей головы и шеи, включая кожные покровы, а также осмотру пациентов с длительно текущими ларингитами, фарингитами, «комками в горле» и другой патологией головы и шеи.

Медики работали во многих регионах, но только на Камчатке обнаружили интересную особенность заболевания фарингитом – у пациентов утолщена задняя стенка гортани. «Это не опасно, но, очевидно, связано с частым переохлаждением и вдыханием холодного влажного воздуха, у нас даже появился новый термин – камчатский фарингит», - рассказал заведующий онкологическим отделением ФНКЦ отоларингологии Сергей Решульский.

Как сообщил руководитель отдела госпитализации ФНКЦ отоларингологии Дмитрий Липсон, приглашение на лечение в Москву получили 19 жителей края, 6 из которых имеют заболевания органов слуха.

Накануне стало известно, что в новой версии Международной классификации болезней (МКБ) переутомление признано расстройством. В новой классификации клинически оно описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.



Дмитрий Санников