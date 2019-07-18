клещ

Учёные обнаружили новую болезнь, которую может переносить клещ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Шведские исследователи доказали, что клещи могут заражать человека бабезиозом — болезнью, которая напоминает своими симптомами грипп.

У человека повышается температура тела, идёт ломота по всему телу. Специалисты отмечают, что для достаточно здорового человека заболевание не опасно и пройдет само по себе.

Однако паразиты могут оставаться в организме укушенного клещом человека в течение нескольких лет, а при условиях ослабления иммунной системы может наступить тяжёлые последствия вплоть до смертельного исхода.

Учёные предупреждают, что для защиты от бабезиоза нужно следовать общим правилам предосторожности от клещей.

Дмитрий Шевченко

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