Стало известно, из-за чего происходят катаклизмы по всей стране, сообщает DEITA.RU.

Учёный Владимир Семенов, представляющий РАН, рассказал Ura.ru о том, что глобальное потепление могло стать одной из основных причин климатических сбоев на территории России.

С одной стороны, жители столицы испытывают на себе чрезвычайно холодную погоду, в Сибири очень мало дождей, а на Дальнем Востоке тоже непривычно прохладно.

По словам специалиста, всё дело в волнах Россби, которые сформировали в Москве и Приморье области низкого давления. В результате чего, здесь возник холод.

Обычно такие волны проходят за 3-5 дней, и температура возвращается к норме, однако в этот процесс вмешалось глобальное потепление, затормозившее эти волны.

Дмитрий Шевченко