Объяснение странной погоде нашли в космосе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МК.

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренко рассказал изданию о связи небывалого для летнего сезона похолодания в европейской части страны с тем, каким образом ведёт себя на небе спутник Земли.



Учёный заявил, что основную лепту в похолодание внесла Луна, а точнее её гравитационные силы. На этот раз обычный цикл земного спутника затянулся из-за колебаний в отдалении и приближении объекта.

Сидоренко отметил, что нынешний цикл отразился на состоянии гидросферы и атмосферы, что в свою очередь, оказало значительное влияние на температуру воздуха.

Ранее климатологи пытались объяснить погодные аномалии в Москве и близлежащих областях уральским циклоном.

Дмитрий Шевченко