Новости
В России готовят эксперимент с четырёхдневкой
16 Сентябрь 2019, 10:00
Найдена самая высокооплачиваемая вакансия в России
16 Сентябрь 2019, 09:45
Цены на нефть взлетели
16 Сентябрь 2019, 09:30
Доходы от сдачи жилья освободят от налогов
16 Сентябрь 2019, 09:15
Стоимость водки хотят повысить до 233 рублей
16 Сентябрь 2019, 08:30
Пугающий дорожный знак появился в России
16 Сентябрь 2019, 07:29
Некоторых жителей столицы ждет отключение от электроснабжения
16 Сентябрь 2019, 06:29
«КамАЗ» столкнулся с микроавтобусом в жёстком ДТП
16 Сентябрь 2019, 05:29
Найдена самая высокооплачиваемая вакансия в России
16 Сентябрь 2019, 09:45
Стало известно, за что готовы платить самые больше деньги, сообщает DEITA.RU.
Минтруд нашёл самую привлекательную с точки зрения величины уровня зарплаты вакансию в стране. Ей оказалось предложение о работе на должности механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.
Как отметили в ведомстве, за такую работу готовы платить 430 тысяч рублей в месяц. В среднем же такие работники получают около 200 тысяч рублей. По словам экспертов, указанный доход встречается очень редко и обусловлен срочной необходимостью в работнике.
На втором месте оказались вакансии пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности. Доход таких специалистов равен 330 тысячам рублей в месяц.
Дмитрий Шевченко