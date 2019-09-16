telegr wh call

Новости

В России готовят эксперимент с четырёхдневкой

16 Сентябрь 2019, 10:00

Найдена самая высокооплачиваемая вакансия в России

16 Сентябрь 2019, 09:45

Цены на нефть взлетели

16 Сентябрь 2019, 09:30

Доходы от сдачи жилья освободят от налогов

16 Сентябрь 2019, 09:15

Стоимость водки хотят повысить до 233 рублей

16 Сентябрь 2019, 08:30

Пугающий дорожный знак появился в России

16 Сентябрь 2019, 07:29

Некоторых жителей столицы ждет отключение от электроснабжения

16 Сентябрь 2019, 06:29

«КамАЗ» столкнулся с микроавтобусом в жёстком ДТП

16 Сентябрь 2019, 05:29

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Найдена самая высокооплачиваемая вакансия в России

16 Сентябрь 2019, 09:45

звезда, рабочие, завод,

Стало известно, за что готовы платить самые больше деньги, сообщает DEITA.RU.

Минтруд нашёл самую привлекательную с точки зрения величины уровня зарплаты вакансию в стране. Ей оказалось предложение о работе на должности механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. 

Как отметили в ведомстве, за такую работу готовы платить 430 тысяч рублей в месяц. В среднем же такие работники получают около 200 тысяч рублей. По словам экспертов, указанный доход встречается очень редко и обусловлен срочной необходимостью в работнике.

На втором месте оказались вакансии пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности. Доход таких специалистов равен 330 тысячам рублей в месяц.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

О введении нового налога объявил Медведев

Вот за что могут урезать пенсию

Уходить в отпуск и увольняться россияне будут по-новому

Популярное

О введении нового налога объявил Медведев

Уходить в отпуск и увольняться россияне будут по-новому

Платить за услуги ЖКХ можно значительно меньше

Закрутили гайки: жёсткий запрет о снятии средств вступил в силу
‡агрузка...
Загрузка...