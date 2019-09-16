Найдена самая высокооплачиваемая вакансия в России

Стало известно, за что готовы платить самые больше деньги, сообщает DEITA.RU.

Минтруд нашёл самую привлекательную с точки зрения величины уровня зарплаты вакансию в стране. Ей оказалось предложение о работе на должности механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.

Как отметили в ведомстве, за такую работу готовы платить 430 тысяч рублей в месяц. В среднем же такие работники получают около 200 тысяч рублей. По словам экспертов, указанный доход встречается очень редко и обусловлен срочной необходимостью в работнике.

На втором месте оказались вакансии пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности. Доход таких специалистов равен 330 тысячам рублей в месяц.

Дмитрий Шевченко