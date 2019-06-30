Президент России Владимир Путин срочно изменил свой рабочий график, проведя по пути из японской Осаки в Москву совещание в пострадавшей от паводка Иркутской области, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин пока не властен над природной стихией, но в ходе рабочего совещания в Братске дал ряд поручений по ликвидации последствий сильного паводка в Иркутской области.

По последним данным МЧС России, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - подтоплены 4042дома, в которых проживают 9919 человек, в том числе 2269 детей. В воде оказались 41 социально значимый объект, 4106 приусадебных участков.

Также затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 км, разрушено 13 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. В городе Тулун затоплено шесть километров федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Президент России Владимир Путин поручил уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам. «Нужно, чтобы деньги до людей дошли, до каждого конкретного человека, до каждой семьи», - подчеркнул Путин, поручив губернатору взять выплаты под самый строгий контроль, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших.

Эпидемиологическую ситуацию в пострадавших районах по поручению Президента будут мониторить Роспотребнадзор и Минздрав. Дети из пострадавших районов будут отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы.

Также требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры: энергетику, связь и транспорт, объекты здравоохранения и образования: школы, детские сады, больницы. Сделать это нужно быстро, учитывая, что лето в Сибири очень короткое, зима наступает быстро, а паводок еще не закончился.

По данным портала «Примпогода», в Приморском крае на большинстве рек края наблюдается преимущественно спад уровней воды. Подъем уровня воды до 0,4 метра отмечается на реках северных районов края. Реки в берегах. Уровни воды ниже отметок выхода воды на пойму в верховьях рек на 0,7-1,5 метра, в среднем и нижнем течениях – ниже на 1,6-2,2 метра. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

При этом, в связи с неустойчивым характером погоды, ожидаемыми дождями в ближайшие трое суток на реках края возможны локальные подъемы уровня воды на 0,2-0,6 метра, на реках северных районов края – до 1 метра.

Дмитрий Санников