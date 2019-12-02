Найдено то, на что в Приморье упали цены в 2 раза

Приморье стало лидером по падению цены на продажу офисных помещений по сравнению с прошлым годом, сообщает DEITA.RU по материалам исследования портала «Авито Недвижимость».

Как пишет «Ъ», исследователи оценили 25 регионов России по ценам на продажу офисных помещений. В среднем по стране спрос и цена растут - 1 квадратный метр офисной площади стоит 60 тысяч рублей — на 24% дороже, чем в 2018 году.

Самые дорогие офисы в стране – в бурно развивающемся Крыму. Здесь их продают в среднем по 79 277 рублей за квадратный метр. На втором месте ожидаемо Московская область – за год цены выросли на 12% и в среднем «квадрат» можно приобрести по 70 тысяч рублей.

Самыми дешевыми среди 25 исследованных регионов оказались офисные помещения в Приморском крае. Средняя цена по региону составил 26 318 рублей за 1 квадратный метр. Все мы понимаем, как она складывается: офис в еле дышащем моногороде плюс офис в столице Дальнего Востока, делим на всех, вот и готова средняя цена. В среднем же Приморье стало лидером по падению цены на продажу офисных помещений по сравнению с прошлым годом — 46%.

Дмитрий Санников