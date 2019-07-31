Криминальные черты прослеживаются в российской пенсионной реформе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу».

Пенсионными брокерами заинтересовались правоохранительные органы. У первых, как известно, есть разветвленные агентские сети, по которым уходят накопления россиян из НФП. Мошенники используют для этого компании, появившиеся в последние годы.

На прошлой неделе задержали вице-президента по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) управляющей компании «МКБ-Капитал», члена совета директоров НПФ «Согласие», члена совета саморегулируемой организации (СРО) «Ассоциация НПФ» (АНПФ) Андрея Неверова. Что примечательно, никто не стал комментировать этот факт: ни ФСБ, ни МВД, ни НФП.

Но известно, что задержания состоялись после того, как силовики проверили пенсионных брокеров, с которыми сотрудничал НПФ «Согласие». Они, предположительно, сдали в ПФР фальсифицированные документы в огромной количестве.

Власти уже обсуждали востребованность пенсионных агентов, поскольку риски велики, как и соблазн для недобросовестных. Проблема разрослась до огромных масштабов: ЦБ передал, что граждане потеряли 80 млрд рублей, переводя досрочно средства из одного НПФ в другой. И это – только за 2015 – 2017 годы. Причем переводы проводились не гражданами, а самими НПФ. Этим же, кстати, пользуются и банки. Людям приходят смутно составленные смс, на которые они отвечают, не разобравшись. И дают право банкам на перевод.

Хуже того: иногда банк может вставить каверзный пункт о переводе средств из одного НПФ в другой в обычный кредитный договор или ипотечный. Так предприятия зарабатывают триллионы.

Подобные схемы отрабатывались годами, и искоренить их отнюдь не просто. Пенсионная реформа только усложняет задачу и отдаляет желаемый результат. Если сами организации, ответственные за пенсии, используют мошеннические схемы, глупо ждать, что они будут работать на рост благосостояния граждан.

Анастасия Туркова