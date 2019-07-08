Стало известно, почему в России медленно растёт население, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Эксперты говорят о необходимости введения дополнительных инструментов и стимулов для граждан заводить детей. Согласно официальным данным, по сравнению с 2017 годом в прошлом году суммарный коэффициент рождаемости вырос только в семи регионах России.



Фактический показатель оказался меньше, чем запланированный в национальном проекте "Демография".

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко объяснил эту тенденцию тем, что в России снижается численность женщин в, так называемом, активном репродуктивном возрасте от 20 до 29 лет, а также откладыванием времени появления первого ребенка в связи с экономической неустойчивостью.

Рыбальченко также отметил, что сейчас 20-летних в два раза меньше, чем 30-летних. При этом средний возраст, когда женщины заводят первого ребенка, вырос до 28 лет.

Дмитрий Шевченко