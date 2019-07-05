Названы субъекты, где не хватает детских учреждений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Правительство озвучило список регионов с дефицитом ясней. Как оказалось, самыми отстающими по этому показателями субъектами стали Крым, Дагестан и Ингушетия.

Так, например, в Ингушетии в яслях нет мест для 67,15% детей до трёх лет. В Крыму — для 56,85%, а Дагестане — 55,21%. Еще в 55 регионах нехватка мест в яслях составляет от 50% до 7%, в 19 — от 7% до 1%. Полная доступность дошкольного образования для детей до трёх лет обеспечена только в восьми регионах.

В целом по стране по итогам прошлого года доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет составила 83,6%.

Дмитрий Шевченко