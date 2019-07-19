Специалисты назвали города России, в которых уровень загрязнения воздуха достигает самых высоких показателей по стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Список самых "грязных" городов составили в Росгидромете. В него вошли такие города, как Красноярск, Иркутск, Абакан, Барнаул, Норильск и многие другие. Всего в него попало 22 города.

Общая численность населения в них составляет 5,1 миллиона человек. В большинстве городов расположены крупные промышленные предприятия.

При этом, все они располагаются в восточной части России.

Дмитрий Шевченко