Медики нашли самые вредные из них, сообщает DEITA.RU.

Американские исследователи назвали сигареты без фильтра самыми опасными. Данные, опубликованные MedicalXpress, были получены после тестирования в университете Южной Каролины.

В исследовании использовались данные о состоянии здоровья 14 тысяч заядлых курильщиков в возрасте от 55 до 74 лет.



Медики констатируют, что курящие сигареты без фильтра рискуют "заработать" рак лёгких в два раза вероятнее, чем обычные курильщики. При этом риск смерти повышается на треть.

Впрочем, и привычные сигареты с фильтром оказались столько же губительными для лёгких, как и без дополнительной защиты. 90% возникновения рака органов дыхания связывают с курением как таковым.