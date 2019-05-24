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Медики нашли самые вредные из них, сообщает DEITA.RU.
Американские исследователи назвали сигареты без фильтра самыми опасными. Данные, опубликованные MedicalXpress, были получены после тестирования в университете Южной Каролины.
В исследовании использовались данные о состоянии здоровья 14 тысяч заядлых курильщиков в возрасте от 55 до 74 лет.
Медики констатируют, что курящие сигареты без фильтра рискуют "заработать" рак лёгких в два раза вероятнее, чем обычные курильщики. При этом риск смерти повышается на треть.Впрочем, и привычные сигареты с фильтром оказались столько же губительными для лёгких, как и без дополнительной защиты. 90% возникновения рака органов дыхания связывают с курением как таковым.
Дмитрий Шевченко
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