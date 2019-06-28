Стало известно, куда в первую очередь едут гости из-за рубежа, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Две российские столицы - официальная - Москва, и культурная - Санкт-Петербург, стали самыми популярными направлениями у иностранных туристов. В топ-3 также вошёл и Краснодарский край.

Статистику популярности путешествий озвучил сервис maps.me. Кроме лидеров списка весьма востребованы были и путешествия по Адыгее, Ростовской и Свердловской областям, а также Татарстану и Башкортостану.

Среди регионов Сибири наибольший интерес вызвали Новосибирская и Иркутская области.

Дмитрий Шевченко