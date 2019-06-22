В пятницу, 21 июня, в штате Нью-Йорк (США) парламентарии смягчили наказание за хранение и употребление марихуаны, об этом сообщает DEITA.RU.

По информации местного телеканала PIX 11, народные избранники одобрили идею переквалифицировать хранение и употребление марихуаны из уголовного преступления, за который можно было получить реальный срок, в административное правонарушение. Теперь за хранение наркотика массой менее 28 граммов придется заплатить 50 долларов США, а за хранение 58 граммов наркотика граждане выложат сразу 200 долларов.

Интересно в данном законопроекте то, что теперь станет возможно снять судимость по предыдущим делам, а это значит, что порядка 600 тысяч человек смогут проще устроиться на работу, да и в целом улучшит его жизнь.

Напомним, в России после скандального дела о попытке сбыта наркотиков журналистом Иваном Голуновым дал подвижку в сторону того, что в стране заговорили о смягчении наказание по уголовной статье о хранении наркотиков.

Екатерина Брязгунова