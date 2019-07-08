За нападение на врачей будут карать жёстче, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Авторами инициатив выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Предполагается, что за удержание, угрозы, создание препятствий для доступа к больному, повлекшие по неосторожности причинение вреда средней тяжести здоровью пациента, штраф должен составить до 40 тысяч рублей.

При этом, альтернативным наказанием могут послужить обязательные работы до 360 часов либо исправительные работы до одного года, а также арест до 4 месяцев.

Если в результате противоправных действий наступила смерть пациента или был причинён тяжкий вред его здоровью, виновному будут грозить принудительные работы до четырёх лет либо лишение свободы на тот же срок.

Готовятся и изменения в Административный кодекс. Так, за воспрепятствование деятельности врачей без наступления негативных последствий для пациента штраф составит 4-5 тысяч рублей либо будет назначен административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, этими же поправками вводятся меры ответственности для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи. Автовладельцев будут лишать прав на срок до двух лет, штрафовать на 30 тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко