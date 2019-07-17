Любителям подделывать документы будет грозить до трёх лет лишения свободы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

17 июля в Госдуме рассмотрят изменения в Уголовный кодекс и КоАП об ужесточении наказания за подделку документов. Авторы инициативы заявили о том, что соответствующие изменения уже давно назрели ввиду участившихся случаев злоупотреблений в этой области.

По словам замглавы МВД Игоря Зубова, часто это происходит при оказании госуслуг в миграционной сфере, при оформлении разрешений на работу, а также патентов и регистраций.

Кроме этого, законотворцы предлагают усилить административную ответственность за нарушение порядка изготовления, либо использования или уничтожения бланков с российским гербом или печатей.

Штрафы вырастут в три раза — до 3 тысяч рублей. Одновременно вводятся штрафы в размере от 3 — 5 тысяч рублей за повторное совершение таких правонарушений.

Также предполагается ужесточение наказания за представление заведомо ложных данных для получения российского и заграничного паспортов.

Дмитрий Шевченко