«Накажите себя сами» - ГИБДД предложили изменить санкции

Водителям, совершающим незначительное нарушение ПДД впервые, могут смягчить наказание. С такой инициативой выступил депутат ЗакСобрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам депутата, самым частым нарушением является превышение скорости – при том, как правило, довольно незначительное. Парламентарий направил письмо главе ГИБДД РФ Михаилу Черникову. В нем он предложил дать возможность «новичкам», а также дисциплинированным водителям без неоплаченных штрафов и долгов дать возможность самим избирать для себя меру наказания.

Инициатор подчеркнул, что сейчас камеры наблюдения стали тщательнее отслеживать любые нарушения на дорогах, даже самые мелкие. При этом, по словам Петрова, очень часто сотрудники ДПС из всех предложенных санкций зачастую выбирают наиболее суровый вариант. К примеру, между штрафом и временным лишением прав чаще всего выбор будет сделан в пользу последнего, более жесткого, варианта.

Суть проекта в том, чтобы дать возможность нарушившему правила водителю самому решить, какую меру пресечения он готов исполнить. Такая мера, по мнению Петрова, должна мотивировать автомобилистов вовремя оплачивать штрафы, а также не копить долги по налогам.