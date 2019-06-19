Парламент принял соответствующие поправки в закон, сообщает DEITA.RU.



Парламент Японии принял поправки к закону о насилии над несовершеннолетними. Теперь в семьях законодательно запрещены телесные наказания и побои.

Как пишет РИА Новости, на создание соответствующих поправок парламент толкнула недавняя трагедия. В Японии от регулярных побоев умерла 10-летняя девочка. Сообщается, что девочку нашли мертвой в ванной.

О том, что ее избивает отец, стало известно давно: ребенок написал учителю просьбу спасти. Но педагог решил просто отдать это письмо отцу девочки. Ребенок перестал появляться в школе. Мать рассказала, что отец каждый день издевался над ней, заставлял стоять много часов и поливал ледяной водой. Патологоанатомы выяснили, что ребенок ничего не ел как минимум двое суток до смерти.

Закон вступит в силу 1 апреля.

Елена Миронова