Организаторов перевозок ждёт повышение ответственности, сообщает DEITA.RU.

Осенью Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, который усиливает административную ответственность индивидуальных предпринимателей за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

В случае принятия закона суммы штрафов за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа будут варьироваться от 20 до 30 тысяч рублей.

Кроме этого, усилится ответственность за отсутствие цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря на крыше транспортного средства.

Если сейчас штраф для водителей составляет 3000 рублей, для должностных лиц — 10 тысяч рублей, а для юрлиц — 50 тысяч рублей, то в случае принятия законопроекта индивидуальные предприниматели за соответствующие нарушения заплатят 30 тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко