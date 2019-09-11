Наклейка превратит авто в «невидимку» для ГИБДД

Стало известно, почему на лобовых стеклах авто опытных водителей то и дело появляется наклейка «восклицательный знак», предназначенная для начинающих автолюбителей, чей стаж вождения не превышает двух лет, на лобовое стекло. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Автовыбор».

Оказалось, автомобили с наклейкой для «чайников» магическим образом становятся фактически невидимыми для сотрудников Госавтоинспеции.

Например, владелец популярного у угонщиков легкового автомобиля Toyota Camry рассказал, что после появления наклейки на лобовом стекле инспекторы ГИБДД почти перестали уделять внимание его транспортному средству.

«За несколько месяцев активного передвижения по городу его остановили всего один раз, да и то ночью на посту, где тормозили буквально всех подряд. Так что метод можно считать рабочим», - отметил водитель.

Напомним, за отсутствие наклейки «восклицательный знак» у неопытного водителя, получившего права менее двух лет назад, налагается штраф в размере пятисот рублей.

Екатерина Цой