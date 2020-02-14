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Наклейки с английскими названиями остановок появились в автобусах Владивостока
Первой ласточкой стал маршрут №15
Во владивостокских автобусах начали появляться двуязычные наклейки с названиями остановок, сообщает ИА DEITA.RU.
Схема маршрута сопровождается надписями как на русском, так и на английском языках. Это должно сделать проезд на общественном транспорте гораздо более комфортным для иностранных туристов.
Первопроходцем оказался автобусный маршрут №15, следующий из центра Владивостока до Приморского океанариума. Статистика показывает, что гости города, в том числе зарубежные, чаще всего пользуются именно им.
«Для улучшения навигации во всех муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах будет размещена информация о маршруте и остановочных пунктах на двух языках. Также на схеме маршрута специальными знаками обозначены остановки, на которых расположены основные достопримечательности», – заявил Виталий Станиславчук, глава отдела туризма профильного управления городской администрации.
Позднее сведения продублируют на двух языках и на внешней части корпусов общественного транспорта. А на наиболее популярных остановках появятся инфостенды со сведениями об основных городских достопримечательностях.